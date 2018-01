Ekshumowano ciało kolejnej ofiary katastrofy smoleńskiej. "Nic się nie zmieniło"

- Dziś doszło do ekshumacji ciała siostry. Wszystko jest w porządku, tak jak ją zostawiliśmy, tak ją dzisiaj znaleźliśmy, nic się nie zmieniło - powiedział Jerzy Mamontowicz, brat śp. Bożeny Mamontowicz-Łojek, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Mamontowicz uczestniczył w rozpoznaniu i złożeniu swojej siostry do trumny w Moskwie. - Identyfikacja odbyła się na podstawie obrączek, które miała na palcu. Miała dwie: jedną z datą ślubu i drugą, charakterystyczną, którą też nosiła. Po nich ją rozpoznaliśmy, przy nas były one zdejmowane z palca. Ciało było pokrojone, rozprute nogi i inne miejsca, widoczne były szwy. Po identyfikacji ciało z powrotem zjechało na dół - powiedział w rozmowie z wpolityce.pl.

Jak dodaje, bliscy zmarłej prezes Polskiego Fundacji Katyńskiej uczestniczyli w pożegnaniu do końca. Trumna została przy nich zamknięta i zalutowana. Przybito również tabliczkę z nazwiskiem. - Ciało wtedy widziałem po raz ostatni, modliliśmy się jeszcze przy nim, włożyliśmy do trumny różaniec. Obrączki nie zakładaliśmy jej już z powrotem na palec, bo to już było niemożliwe. Były włożone w malutką torebkę foliową i przypięte do ciała - dodał Mamontowicz.