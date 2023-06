Eko-kosiarki podbijają Polskę. Oto sposób na trawę

Zespół żywych kosiarek został wzmocniony przez parę owiec walliserskich oraz trzy miniaturowe kuce szetlandzkie. To Jaś, Małgosia, Bajka, Willy i Teodor, którzy zostali "zatrudnieni" do pracy przez gliwickie Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów. Pochodzące ze Szwecji kuce oraz szwajcarskie owce walliserskie to znakomita alternatywa dla tradycyjnych kosiarek, ponieważ nie generują hałasu i nie wytwarzają szkodliwych dla środowiska spalin.