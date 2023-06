Błąkał się w Warszawie. Zauważyła go kobieta

W związku z powyższym zdarzeniem policja apeluje do mieszkańców o podejmowanie reakcji w podobnych sytuacjach. Należy zwracać uwagę na los każdej osoby, która sprawia wrażenie zagubionej. Może to dotyczyć zarówno dzieci, starszych, jak i osób z problemami zdrowotnymi. Ponadto, warto uczyć najmłodszych, by w takich sytuacjach przekazywały najważniejsze informacje o sobie - imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego przynajmniej do jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.