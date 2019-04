Egzamin ósmoklasisty odbędzie się mimo strajku nauczycieli? Sprawdź, jakie są podstawowe zasady oraz terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty 2019 – strajk nauczycieli nie wpłynie na termin egzaminów? Znamy harmonogram, podstawowe zasady oraz terminy testów.

Egzamin ósmoklasisty 2019 – strajk nauczycieli a termin egzaminów

Nauczyciele będą strajkować przeciwko niskiej kwocie podwyżek już w poniedziałek, 8 kwietnia 2019. Przypominamy, że zamiast 200 zł podwyżki, domagają się 1000 zł. Ich protest może odbić się nie tylko na pracownikach szkoły, ale również samych uczniach. Ze względu na to, że strajk nauczycieli nie ma zaplanowanej daty, końcowe budzi coraz większe obawy rodziców i uczniów zastawiających się, czy protest może doprowadzić do odwołania egzaminów. Centrala Komisja Egzaminacyjna zapewnia zapewnia jednak, że zatwierdzone terminy egzaminów, nie mogą zostać zlikwidowane, a same testy przesunięte. Poskutkowałoby to licznymi problemami, związanymi, chociażby z innymi terminami egzaminów dodatkowych oraz procesem rekrutacji do szkół i uniwersytetów. Wiadomo, że arkusze zostały już wydrukowane i są gotowe do rozesłania do placówek.