Egipt – rekin zabił czeskiego turystę

41-letni turysta został zabity przez rekina w Egipcie. Szczątki ciała znaleziono na plaży.

Rekin zabił czeskiego turystę – okoliczności

Do ataku doszło, gdy Czech nurkował w Morzu Czerwonym. Jego szczątki znaleziono na plaży w kurorcie Marsa Alam, w Egipcie. Wszczęto śledztwo, a wszystkie plaże w rejonie zostały zamknięte. Zajście miało miejsce w czwartek, w popularnym dla miłośników nurkowania rejonie położonym 20 km na północ od Marsa Alam. Ofiarą ataku jest 41-letni Czech, który przebywał w Egipcie z rodziną na wakacjach. Gdy zaczął nurkować niespodziewanie zaatakował go rekin.

Po powrocie do kraju rodzina mężczyzny została objęta opieką psychologa. Egipskie Ministerstwo Zdrowia wraz z Ambasadą Republiki Czeskiej w Egipcie rozpoczęły współpracę w celu sprowadzenia szczątek do kraju. Ministerstwo Środowiska utworzyło również specjalną komisję, która ma za zadanie ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia