Efektywność energetyczna w firmach

Średniej wielkości firmy (50-250 pracowników) mogą skorzystać z pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Ich oprocentowanie wynosi ok. 2 proc., okres spłaty do 15 lat. A do tego umorzenie części pożyczki. Wnioski można składać do 12 grudnia br.