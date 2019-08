Edukacja seksualna. Nauczyciele mogą trafić do więzienia. Niepokojący projekt ustawy

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy inicjatywy "Stop Pedofilii". Zakłada m.in. karanie nauczycieli nawet trzyletnim więzieniem za zajęcia z edukacji seksualnej, a konkretnie za "propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego" w szkole. - O czym mamy mówić na zajęciach? Pójdziemy do więzienia za odpowiadanie na pytania? - obawiają się nauczyciele.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Projekt inicjatywy "Stop Pedofilii" przewiduje kary więzienia za edukację seksualną (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Pro-prawo do życia. Wnioskodawcą jest członek zarządu fundacji i jednocześnie pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej "Stop Pedofilii" Mariusz Dzierżawski. Pod projektem podpisało się ponad 265 tys. osób.

Ustawa zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu karnego. Zgodnie z projektem karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch będzie podlegał ten, kto "publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego".

A jeśli ktoś będzie to robił "za pomocą środków masowego przekazu", ma podlegać karze do trzech lat ograniczenia wolności.

Do trzech lat dla nauczycieli Takiej samej karze ma podlegać też osoba, która "propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej" działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej.

Oznacza to, że taka kara będzie dotyczyć m.in. nauczycieli. W uzasadnieniu projektu pojawia się informacja: "Proponowana zmiana zapewni prawną ochronę dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją, która rozwija się w niebezpiecznym tempie i dotyka tysięcy najmłodszych Polaków za pośrednictwem tzw. »edukacji« seksualnej".

Przerażenie Rozmawiamy z nauczycielką, która uczy Wychowania do życia w Rodzinie. - Jestem załamana tym, co jest w projekcie - wyznaje. W oświacie pracuje od 20 lat. - Zastanawiam się, co mam powiedzieć dzieciakom, jak będą pytać. A pytają też o rzeczy związane z ich ciałem, seksualnością i chcą sensownej odpowiedzi od dorosłego człowieka. Teraz nie wiem, co mam odpowiedzieć - mówi Wirtualnej Polsce.

- Ja mam bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Rozmawiamy o wszystkim, nie ma dla nas tematów tabu. Wiele razy wyszły mi na lekcji naprawdę wielkie sprawy i wielkie tragedie tych młodzych ludzi. Dzięki temu, że rozmaiwały o tym otwarcie na lekcji, zapobiegliśmy wielu dramatom - dodaje.

Obawia się teraz o swoją pracę. I o wolność. - Nie mam pojęcia co teraz zrobię. Zawsze wychodzę z założenia, że jak na historii, matematyce czy fizyce uczeń nauczycielowi zada pytanie krepujące, z poza zakresu materiału, to ten bedzie sie starał odpowiedzieć na nie zgodnie z prawdą. Pytanie też, co teraz z biologią? Gdzie też omawia się chociażby narządy rozrodcze - zastanawia się nauczycielka.

- Chodzienie na te lekcje nie jest obowiązkowe, więc dzieci będzie poprostu mniej. Jeśli nie będziemy mogli podejmować takich tematów - podsumowuje.

Deklaracja LGBT+ Przypomnijmy też, że 18 lutego prezydent Warszawy podpisał Warszawską Deklarację LGBT+, która zobowiązuje ratusz do zmiany postrzegania osób LGBT oraz ma zapewnić im maksimum bezpieczeństwa. Podpisana deklaracja odwołuje się do raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Chodzi o "Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją seksualną".

Deklaracja Rafała Trzaskowskiego zakłada, że w każdej warszawskiej szkole ma być minimum jedna osoba z kadry nauczycielskiej, która będzie zobowiązana do pomagania prześladowanym uczniom LGBT. Ponadto ustalono, że w szkołach pojawi się większy nacisk na edukację seksualną oraz antydyskryminacyjną.

Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty, trudno będzie prowadzić również te zajęcia.