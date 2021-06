Dziś decyzja rządu ws. szczepień dzieci od 12. roku życia

- Pierwsze dzieci mogą być zaszczepione w każdej chwili, bo istniejący system punktów szczepień pozwala dołączyć każdą grupę, która jest potencjalnym kandydatem do szczepienia. (…) Jeśli rodzice dbają o swoje dzieci - ale też zdrowie babć i dziadków - to powinni je zaszczepić. (…) Będzie to można zrobić w momencie, jak tylko pojawi się zielone światło od pełnomocnika ds. szczepień Michała Dworczyka, który już tylko czeka na to, aby je włączyć (do programu) - powiedział.