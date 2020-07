Dzierzgów. Tragiczna śmierć 16-latki. Podczas koszenia trawy zaatakował ją nożownik

Dzierzgów. Morderstwo 16-latki

Dzierzgów. Policja prowadzi śledztwo

Mieszkańcy Dzierzgowa sugerują, że 22-latek mógł brać dopalacze. Został przewieziony do jednego ze szpitali psychiatrycznych w Łodzi. Ma go przesłuchać prokuratura. 22-letni mężczyzna ma usłyszeć zarzut dokonania zabójstwa. - Lekarze wydali opinię, z której wynika, ze może on brać udział w czynnościach. Po zakończeniu czynności podjęte zostaną dalsze decyzje, w tym co do wniosku o areszt - dodaje Kopania.