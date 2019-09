Dziennikarz wygrał z Kancelarią Sejmu. Nie musi publikować sprostowania

Paweł Wroński nie musi publikować sprostowania swojego tekstu. Kancelaria Sejmu pozwała go ws. sprecyzowania, kto jest ekspertem Biura Analiz Sejmowych. Poszło również o użycie słowa "czystka" w artykule.

Kancelaria Sejmu domagała się sprostowania, że Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzała "czystki" w Sejmie - informują wirtualnemedia.pl. Kością niezgody okazało się również nazywanie "ekspertami" osób spoza Biura Analiz Sejmowych. Kiedy redakcja odmówiła, skierowano sprawę do sądu. Po rocznym procesie dwóch instancji Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości wniosek.

Wyrok jest prawomocny. - Swoją drogą Sejm ma bardzo dużo pieniędzy, jeśli do tak błahej sprawy angażuje na rok sądy dwóch instancji i dwie kancelarie prawne - skomentował decyzję dziennikarz "GW". Z kolei główny bohater artykułu skierował sprawę do sądu pracy. W lipcu tego roku Jakub Borawski został prawomocnie przywrócony do pracy.