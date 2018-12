Dziennikarz Tomasz Sekielski twierdzi, że nasłano na niego policję. Wiąże to ze swoim filmem

Tomasz Sekielski przygotowuje film o pedofilii w Kościele katolickim. Opublikował nagranie, na którym widać, jak został wylegitymowany przez policjantów. Dziennikarz twierdzi, że złożono na niego "donos" gdy rozmawiał z ofiarą księdza.

"Kto nasyła na nas policję, gdy spotykamy się z kolejną ofiarą księdza pedofila? Kto boi się mojego filmu i prawdy o pedofilii wśród polskich księży?" - pyta we wpisie na Twitterze Tomasz Sekielski. Dziennikarz jest w trakcie zbierania materiału do reportażu o molestowaniu seksualnym w Kościele katolickim. I twierdzi, że podczas jednej z rozmów złożono na niego "donos".

Siekielski zamieścił w sieci nagranie, na którym widać jak siedzi z innym mężczyzną w samochodzie. Przez opuszczoną szybę mówi do nich funkcjonariusz. - Mam takie pytanie, co panowie tutaj robią? - pyta. Z przebiegu rozmowy wynika, że policja otrzymała anonimowe zgłoszenie od "zaniepokojonej" ich obecnością osoby. Dziennikarz jest zaskoczony "donosem" i tłumaczy, że stoi w miejscu, gdzie nie ma zakazu parkowania. Mimo to funkcjonariusze wylegitymowali wszystkie osoby znajdujące się w aucie.