"Dziennikarz" i miliony z państwowej agencji

O tym, jak ryzykowne jest łączenie dziennikarstwa z biznesem, mówi Wirtualnej Polsce Piotr Pytlakowski, dziennikarz śledczy "Polityki". - To jest ewidentny konflikt interesów. Nawet w latach 90., gdy media budowali lub kupowali ludzie z różną proweniencją, to funkcje redakcyjne pełnili dziennikarze. A nie biznesmeni. A skoro pan Wątrobiński nigdy nie miał do czynienia z dziennikarstwem, to rodzi się pytanie, dlaczego kogoś takiego na swojego zastępcę wybrał naczelny gazety Wojciech Wybranowski - wskazuje Pytlakowski.