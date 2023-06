Dziennikarka z Rostowa o puczu Prigożyna: To jedna wielka fikcja

Nikt nie ma złudzeń, że Prigożyn i jego banda nie wjechali do Rostowa, żeby zmieniać tu władzę. Nie będą atakować ratusz, czy wyznaczać nowego gubernatora. Nie o to w tym wszystkim chodziło. To była próba przewrotu wojskowego, który miał jedno żądanie - obalić ministra obrony. Więc osaczenie sztabu Południowego Okręgu Wojskowego było demonstracją siły.