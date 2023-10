Dziennikarka Wirtualnej Polski nominowana do Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego

Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Prawo zgłoszenia nominacji do nagrody przysługuje każdemu z członków zwyczajnych Kapituły. Zgodnie z regulaminem nie można jednak zgłaszać dziennikarzy ze swoich redakcji ani z redakcji powiązanych. Redakcja Radia ZET nie ma wpływu na zgłaszane nominacje.