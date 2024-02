Dziennikarka Wirtualnej Polski nominowana do nagrody im. Teresy Torańskiej

Kapituła Konkursu "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej podała informacje o nominowanych w tegorocznej X edycji. Na liście znalazła się dziennikarka Wirtualnej Polski (WP Magazyn), Tatiana Kolesnychenko. Reportaż "Pancerni chłopcy. Kiedy giną, idą do raju, bo w piekle już byli" jej autorstwa powalczy o wygraną w kategorii "Najlepszy materiał dziennikarski prasowy". Natomiast, reportaż interaktywny przygotowany we współpracy korespondentki z reporterem Jakubem Górnickim: "Kramatorsk. Miasto, do którego zbliża się front" otrzymał nominację w kategorii "Najlepszy materiał dziennikarski medialny".