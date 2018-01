Dziennikarka poszła do sklepu. Widok ryb złamał jej serce

"Przechodząc obok stoiska rybnego (w sklepie) zwróciłam uwagę na piękne jesiotry, które były zbyt duże względem akwarium. Dosłownie w nim wisiały" – – pisze na Facebooku Agnieszka Gozdyra, prowadząca program "Skandaliści". I dodaje, że wdała się w dyskusję z obsługą sklepu. Opisała, jak zareagowano.

Od Kajfasza do Judasza - tak w skrócie można opisać, co w sklepie przeżyła dziennikarka, chcąc wyjaśnić swoje racje. Dotknięta widokiem ściśniętych ryb nie mogła się jednak początkowo z nimi przebić. "Przy kasie mówię do pani, że jest mi potwornie przykro, że takie traktowanie zwierząt jest po prostu niegodne i odstręcza wielu ludzi od robienia u nich zakupów. Pani na to: 'Nie jest pani pierwszą osobą, która zwraca na to uwagę. W takim razie ja kogoś zawołam'. 'Wspaniale, bardzo proszę'. Pani wraca po chwili i kieruje mnie do punktu obsługi klienta" – czytamy.