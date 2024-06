Dzień rabatów na zakup paliwa na stacjach Circle K już 20 czerwca

W Polsce akcja promocyjna w dniu 20 czerwca będzie obowiązywać na blisko 400 stacjach Circle K. Z oferty będą mogli skorzystać wszyscy posiadacze karty lojalnościowej Circle K EXTRA – również osoby, które tego samego dnia postanowią dołączyć do programu. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 50 l. Sieć przygotowała jeszcze jedną niespodziankę. Wszyscy, którzy 20 czerwca (nie tylko w godzinach "Fuel Day") zatankują paliwo na stacji Circle K i przystąpią do programu lojalnościowego EXTRA, otrzymają voucher z rabatem 20 gr/l na kolejne tankowanie z kartą EXTRA. Voucher zostanie dodany do konta lojalnościowego i będzie widoczny w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym, a rabat będzie obowiązywać do maksymalnie 50 litrów.