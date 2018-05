Dzień Matki już w sobotę! Nie zapomnij o życzeniach

Mama. To zazwyczaj pierwsze słowo, które pada z naszych ust. Mamusia, mamunia, mamcia, mami... Jest z nami, gdy stawiamy pierwsze kroki, ociera łzy, gdy zbijemy kolano. Cieszy się z naszych sukcesów i podtrzymuje na duchu, gdy poniesiemy klęskę. Nie zapomnijmy o niej jutro. Złóżmy jej życzenia, dajmy buziaka. W sobotę obchodzimy Dzień Matki.

Co najchętniej kupujemy mamie na prezent na Dzień Matki?

Z analizy Open Finace wynika, że na prezenty dla mam wydamy w tym roku 750 mln złotych. Co najchętniej kupujemy? Zbyt pomysłowi nie jesteśmy. 35 proc. z nas ograniczy się do zakupu jakichś kosmetyków.

Ile wydamy na prezent? Większość z nas (54 proc.) kupi prezent o wartości od 20 do 50 zł, 21 proc. - wyda ok. 100 zł, 1 proc. - ponad 500 zł. Ale tego dnia przeciez nie o pieniądze chodzi. Nasza mama ucieszy się tak samo z buziaka i wykonanej własnoręcznie laurki czy zerwanej na trawniku stokrotki, jak z bukietu wspaniałych róż czy zagranicznej wycieczki.

Dzień Matki możemy obchodzić codziennie

26 maja Dzień Matki obchodzimy tylko w Polsce, choć mamy mają swoje święto także w innych krajach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Dzień Matki to święto ruchome, które przypada zawsze w drugą niedzielę maja. W ten sam dzień obchodzi się Dzień Matki w wielu krajach świata, m.in. w Australii i Kanadzie. We Francji Dzień Matki przypada w ostatnią niedzielę maja (ewentualnie w pierwszą niedzielę czerwca, jeśli ostatnia niedziela maja wypada w Zesłanie Ducha Świętego). W Wielkiej Brytanii i Irlandii Dzień Matki połączony jest z wątkiem religijnym - obchodzony jest w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Norwegowie z kolei wybrali chłodniejszy miesiąc na świętowanie Dnia Matki - obchodzą go w drugą niedzielę lutego.