Dzień Matki 2019 – krótkie życzenia na Dzień Matki. Życzenia w formie SMS

Dzień Matki już 26 maja. W najbliższą niedzielę nie należy zapomnieć o życzeniach dla mamy. Jeżeli szukasz krótkich życzeń na Dzień Mamy, które można przesłać w formie SMS-a, poniżej prezentujemy kilka propozycji.

Dzień Matki 2019 – krótkie życzenia na Dzień Matki

Zdrowia, pomyślności, błogosławieństw z Nieba, abyś miała mamo, wszystko, co Ci trzeba!

Najdroższa Mamo! Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dużo radości, szczęścia i dobrego humoru na co dzień.

Za to, Mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz kolorowych i spokojnych mych snów. Za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć, że rozumiesz mnie nawet bez słów, cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, najdroższa Mamo!