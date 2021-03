Dzień Kobiet 2021. Oryginalne życzenia na Dzień Kobiet. Krótkie wierszyki

Dzień Kobiet 2021. Krótkie wierszyki, życzenia na Dzień Kobiet

Kobieta - to piękny kwiat, to niedocenione zioło, które zajmuje cały świat, o którym się mówi wokoło.

Kobieta - to piekło, czy słodki piernik w miodzie, to uśmiech poranka, samochód - dobra marka, jajecznica na śniadanie, czy czyste co dzień ubranie? A może zmora zielona, przy której każdy kona, czy trucizna w galaretce, niech spróbuje kto zechce. Dla mnie jesteś: słodki piernik w miodzie, uśmiech poranka, samochód - dobra marka, jajecznica na śniadanie i czyste co dzień ubranie! Kocham Cię! Kochanie.

Kobieta najpiękniejszą jest,

gdy kocha,

to Anioł Niebieski, co zjawia się z rana, by do

późnej nocy zostać z wybranym.

To szczególne uczucie,

czuć, że jest się przez taką

Kobietę kochanym!