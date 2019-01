Dzień Dziadka 2019. Życzenia na dzisiejsze święto dziadków!

Dzień Dziadka obchodzimy dnia dzisiejsza 22 stycznia. Jest to idealna okazja, by okazać im swoją wdzięczność. Sprawdź propozycje życzeń i wierszyków na to wyjątkowe święto.

Dzień Dziadka - upominki i prezenty na Dzień Dziadka. Co można kupić dziadkom? (iStock.com)

Dzień Dziadka 2019 – geneza święta

Dzień Dziadka prawdopodobnie został zapożyczony z Ameryki. Jego początki sięgają lat 80-tych XX wieku. W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie odchodzi się Narodowy Dzień Dziadków, który stanowi odpowiednik naszego Dnia Babci i Dnia Dziadka.

Dzień Dziadka 2019 – życzenia i wierszyki

Dzień Dziadka to rodzinne, świeckie święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia swoim dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek.

Dziś Dzień Dziadka,

okazja ta niezwykle rzadka!

Ja całusy i życzenia

chcę ci złożyć w oku mgnienia!

Żebyś zawsze był szczęśliwy,

pogodny i żartobliwy.

Gorące życzenia i pozdrowienia

składa wnuczka nie do zastąpienia.

Zdrowia szczęścia i radości.

Dziadziu miły, Dziadziu drogi

żyj szczęśliwie i wesoło

nie znaj nigdy doli srogiej, spokój niech Twe wieńczy czoło.

Niech Twe dzionki słodko płyną

Pełne szczęścia i nadziei

żyj z uśmiechem aż dni miną!

Wielu, wielu lat z kolei!

Niech Ci zdrowie i siły służą

Żyj nam dziaduniu sto lat

Niech troski żadne Twego czoła nie chmurzą i z wnuków bądź zawsze rad.

Życzymy Ci dzisiaj

Ty dziadku, dla gromadki wnuków kochających jesteś podporą, przykładem i siłą.

Życzymy Ci dzisiaj, aby szczęścia słońce zawsze dla Ciebie Dziadziu radością

świeciło!

Dużo czasu wolnego, samych przyjemności,

Jak najmniej kłopotów i wiele radości!

Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,

Tylko miękki fotel i coś do chrupania.

Ty, Dziadziusiu, dobrze wiesz,

czego wnuk Ci życzy:

zdrowia, skarbów, jakich chcesz,

szczęścia i słodyczy.

Niechaj dziadzio mój jedyny

żyje długo i przyjemnie,

niech mu w szczęściu mkną godziny

i niech ma pociechę ze mnie.

Mój Dziaduniu, mój kochany

dziś życzenia Ci składamy,

niech słonce zawsze Ci świeci,

a pociechą niech będą dzieci.

W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,

składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.

By życie Twe było kwiatami usłane,

tak piękne i czyste jak letni poranek.