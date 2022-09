Dzień bez samochodu 2022. W tym dniu wielu miastach komunikacja miejska jest darmowa

Dzień bez samochodu 2022

Europejski Tydzień Mobilności organizowany jest co roku od 16 do 22 września. Dawniej nosił nazwę Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem akcji jest propagowanie wiedzy na temat zrównoważonego transportu oraz uświadamianie zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z samochodów i zachęcanie społeczeństwa do przemieszczania się komunikacją publiczną. W Polsce kampania ta jest organizowana od 2002 roku, zaś koordynatorem krajowym jest Ministerstwo Infrastruktury. W tym roku tematem przewodnim jest hasło: "Lepsze połączenia".