Dzień Babci i Dziadka 2019 - życzenia i wierszyki z okazji Dnia Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka już za kilka dni. Do kupowanych prezentów wnukowie chcą dołączyć oryginalne i piękne życzenia pokazujące miłość, jaką darzą swoje babcie i swoich dziadków. Poniżej podajemy propozycje życzeń i wierszyków z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dzień Babci i Dziadka 2019 – skąd się wzięły te święta? Kiedy je obchodzimy?

Świętowanie Dnia Babci i Dziadka wywodzi się jeszcze z czasów PRL. Dzień Babci to inicjatywa czasopism i gazet z lat 60., a Dzień Dziadka to pomysł zaczerpnięty z USA w latach 80.

Dzień Babci i Dziadka 2019 – życzenia i wierszyki

Kocham mocno Babcię, Dziadka To nie żarty moi mili Dzisiaj im życzenia składam By sto latek jeszcze żyli.

Babciu, dziadku, chodźcie z nami.

Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem.

Do wąchania, patrzenia...

A do łąki dodamy życzenia.

Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,

Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,

My uśmiechamy się do siebie zawsze.

Jak dziś, jak teraz!