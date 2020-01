Dzień Babci 2020 Google nie zapomniał o babciach i opublikował specjalną grafikę

Google Doodle na Dzień Babci 2020. Wyszukiwarka po raz kolejny pamiętała o Dniu Babci i uczciła święto specjalną grafiką. Jak wyglądały grafiki w minionych latach?

Dzień Babci w Polsce obchodzimy 21 stycznia. Pomysł na utworzenie takiego święta narodził się w 1964 roku i szybko przypadł do gustu Polakom. Od tamtej pory co roku obchodzimy święto babć.

Co ciekawe, w różnych krajach świata Dzień Babci obchodzony jest w różnych terminach. 21 stycznia świętują babcie w Polsce, Bułgarii i Brazylii. W pierwszą niedzielę marca swoim świętem będą cieszyły się babcie we Francji. Do 26 lipca na Dzień Babci trzeba poczekać w Hiszpanii, a dopiero na przełomie września i października wspólnie z dziadkami będą świętowały babcie w Rosji.