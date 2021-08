Dzieli ich blisko 50 lat. Józef Wojciechowski został ojcem

Kim jest Józef Wojciechowski?

Józef Wojciechowski to znany biznesmen działający w branży deweloperskiej. Jest właścicielem JW Construction. Na budowie i sprzedaży mieszkań dorobił się fortuny. Piłkarscy kibice pamiętają go z czasów, gdy był właścicielem Polonii Warszawa. Choć nie szczędził pieniędzy na działalność klubu, to nie doczekał się sukcesów i po kilku latach inwestowania postanowił pozbyć się klubu.