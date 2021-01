Dzięciołówka. Pożar DPS. Ewakuowano pensjonariuszy i pracowników

We wsi Dzięciołówka w woj. podlaskim doszło do pożaru na terenie placówki opieki społecznej. Spaliła się przybudówka do głównego budynku. Ewakuowano pensjonariuszy i pracowników.

Dzięciołówka. Pożar DPS. Ewakuowano pensjonariuszy i pracowników Źródło: East News