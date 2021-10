Dzieci trafiają do szpitali z COVID-19 przez niezaszczepionych rodziców

Do szpitali w całej Polsce trafiają dzieci z COVID-19. Lekarze tłumacza, że najcżęściej źródłem zakażenia są niezaszczepieni rodzice. - Szczepmy się. Możemy to porównać do zakupu fotelika do samochodu. Nie zakładamy, że mamy wypadek, chcemy zminimalizować straty - tłumaczy TVN24 Sławomira Niedźwiedzka.