Działo się, gdy byłeś w pracy. Putin dotkliwie uderzył w "nieprzyjazne kraje"

Strażacy ewakuowali 16 osób z bloku przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie. W środę rano doszło tam do eksplozji gazu. Wybuch uszkodził elewację i wybił okna w kilku lokalach. Jedna osoba została poważnie poszkodowana i trafiła do szpitala. Poszkodowany to mężczyzna, który w momencie wybuchu przebywał w mieszkaniu, w którym do niego doszło. Policja i biegli ustalają, co było przyczyną tego zdarzenia.