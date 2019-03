Dymisja Teresy Czerwińskiej? Mateusz Morawiecki zabrał głos

- Doniesienia o dymisji szefowej resortu finansów Teresy Czerwińskiej, to "burza w szklance wody", nie było czegoś takiego - zapewnił premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na doniesienia, że minister zrezygnowała ze stanowiska. Konflikt miał dotyczyć wydatków na tzw. nową piątkę PiS.

- Minister finansów to trochę taki główny ekonomista kraju i główny księgowy zarazem. To dwie role, które nie są takie łatwe do pogodzenia, ale na pewno pani minister bardzo dobrze wypełnia te role - mówił Morawiecki w Radiu Wrocław.