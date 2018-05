Dworczyk: w Niemczech czy we Francji protestujący już dawno zostaliby usunięci siłą

Szef KPRM Michał Dworczyk skomentował dzisiejszą szarpaninę w Sejmie z udziałem protestujących oraz straży marszałkowskiej. Polityk podkreślał, że rozumie emocje opiekunów niepełnosprawnych, ale uważa postępowanie funkcjonariuszy za słuszne.

- To bardzo trudna sytuacja. Współczuję tym osobom, które są w Sejmie od kilku tygodni, ale współczuję też strażnikom, którzy musieli interweniować - powiedział w rozmowie z Moniką Olejnik na antenie TVN24. Dworczyk podkreślił również, że strażnicy starali się biernie uniemożliwiać oklejanie Sejmu, ale byli odpychani przez protestujących.

Szef Kancelarii Premiera podkreśla, że polski rząd podchodzi do protestujących z dużą łagodnością i pozwala im prowadzić strajk w godnych warunkach. Jego zdaniem, w parlamentach innych krajów nie mogliby liczyć na podobne traktowanie.

- Nikt nie usuwa siłą protestujących, co na pewno nastąpiłoby we Francji czy Niemczech. Niepełnosprawni mają własny pokój do rehabilitacji, telewizor oraz opiekę lekarzy i rehabilitantów - wyliczał.