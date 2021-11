Dwie ofiary mrozów. Najgorsze przed nami

Bardzo ważne jest, aby podczas przebywania na świeżym powietrzu w minusowych temperaturach nie spożywać alkoholu, bo powoduje on utratę ciepła przez organizm, a to z kolei może przyczynić się do wychłodzenia i tragedii. Wystarczy 50 gramów wypitego alkoholu, by temperatura ciała obniżyła się nawet o 0,5 st. C.