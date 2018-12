Dwaj Rumuni zamęczyli konia na śmierć. Usłyszeli zarzuty

Policja zatrzymała dwóch obywateli Rumunii, którzy na stacji paliw w Zboiskach (woj. podkarpackie) bili powrozem leżącego na parkingu konia. Mężczyźni twierdzili, że transportują go z Rumunii do Kielc. W ich dostawczym aucie było jeszcze pięć innych koni.

Do zdarzenia doszło o godz. 2 w nocy w sobotę. Funkcjonariuszy powiadomili świadkowie, którzy widzieli, jak Rumuni znęcali się nad wycieńczonym zwierzęciem. Koń nie był w stanie utrzymać się na nogach i wejść do ich pojazdu. Podejrzani próbowali go do tego zmusić, okładając powrozem.