Duży problem Scholza. Sondaż potwierdza gniew Niemców

Gdyby w przyszłą niedzielę odbyły się wybory do Bundestagu, socjaldemokratyczna SPD osiągnęłaby tylko 15 proc. i po raz kolejny byłby to najsłabszy wynik od wyborów parlamentarnych w 2021 roku. Na partię Zielonych głosowałoby 15 proc. wyborców, a na FDP tylko 5 proc., czyli akurat tyle, ile potrzeba do przekroczenia progu wyborczego.