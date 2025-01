Dla niektórych to będzie szok. Wiemy, kiedy i na jak długo powróci zima

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL

Do Polski docierają chłodniejsze masy powietrza. Już w piątek czeka nas duże zachmurzenie; temperatura maksymalna od 4 do 9 stopni Celsjusza. W weekend maksymalnie od 2 stopni C. na południu do 7 st. C. na wschodzie; w rejonach podgórskich około 1 st. C.

Po niedzieli synoptycy prognozują kilka zimnych dni; na termometrach średnio powyżej 0 st. C. W poniedziałek na wschodzie w dzień maksymalnie od -1 do 0 st. C.; w górach w nocy około -8 st. C.

- Nastąpi przemodelowanie pogody. Dla mieszkańców południowej części kraju to może być duży szok. Ostatnio w dzień temperatura wyniosła 15 stopni Celsjusza, a nagle spadnie w nocy do -8 stopni - mówi dla Wirtualnej Polski rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Zima powróci na tydzień

Jednocześnie rzecznik IMGW ma dobrą wiadomość dla rozpoczynających ferie zimowe: w weekend praktycznie w całym kraju prognozowane są opady śniegu. Przelotnych opadów można się spodziewać również w przyszłym tygodniu.

- To będzie taki przerywnik wiosenno-jesiennej aury i element zimy dla tych, którzy mają ferie - mówi Walijewski.

Według prognoz, w pierwszym tygodniu lutego zima ma powrócić do Polski. Niestety, raczej nie ma co marzyć o białych szaleństwach. Jak tłumaczy dla WP rzecznik IMGW, po ciepłych dniach grunt jest nagrzany, a to oznacza, że śnieg, który spadnie, szybko będzie się topił. Tylko gdzieniegdzie zostanie on na dłużej.

- Będzie nam raczej towarzyszyć szara, ponura aura, takie przedwiośnie z dużą zmianą na południu. Do tego niekorzystny biomet i trudne warunki do jazdy. W nocy temperatury będą spadać poniżej zera, potem śnieg będzie się topić i ponownie zamarzać - ostrzega Grzegorz Walijewski.

