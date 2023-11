Recydywa u Komorowskiego. Przyłapani na gorącym uczynku

Podkreślał, że jest to "nowy pomysł w polskich warunkach". - Zobaczymy, jak się sprawdzi. Marszałek Sejmu to bardzo poważna pozycja w ramach ustroju państwa polskiego. Rozumiem, że rozwiązuje to problem równowagi, jeśli chodzi o wpływ na sprawy Polski, przynajmniej w obszarze legislacji, pomiędzy różnymi ugrupowaniami wchodzącymi w skład nowej koalicji. Ja to rozumiem, doceniam - stwierdził w rozmowie z RMF FM.