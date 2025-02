Ruszył proces oprawców. Chłopczyk krzyczał "mamo". Ta nie reagowała

Obecnie Urszula P. oraz jej mąż Robert P. znajdują się pod dozorem policyjnym i zobowiązani są do zgłaszania się na komisariat trzy razy w tygodniu. Za zarzucane im czyny grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd, mając na uwadze dobro małoletniego dziecka, postanowił utajnić przebieg procesu.

Szokujące nagrania, na których Robert P. przyduszał chłopca, pojawiły się w marcu 2023 roku. Urszula P. nie reagowała na to, co się działo.

Matka nie podejmowała żadnych działań, by ochronić swoje dziecko. Na nagraniu słychać, jak chłopiec woła do niej "mamo!", gdy ojciec go dusi. Kobieta jedynie odsuwała stół, w który uderzał jej walczący o oddech syn. Nie tylko nie powstrzymywała agresji męża, ale wypowiadała wstrząsające słowa, twierdząc, że jeśli dziecko umrze, "może w końcu będzie święty spokój".