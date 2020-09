Dulkiewicz na Westerplatte: "Nigdy więcej wojny pod żadną postacią"

"Nigdy więcej wojny pod żadną postacią"

"Każda wojna jest zła i przynosi zniszczenie. Niezależnie, czy mamy do czynienia z konfliktem państw, wojną domową, czy starciem światopoglądowym. Nigdy więcej wojny pod żadną postacią!" - napisała Dulkiewicz. Stwierdziła też, że praca domowa, którą zostawili nam świadkowie tamtych wydarzeń "musi być w pełni odrobiona".

"W 81. rocznicę ataku sił zbrojnych III Rzeszy na Polskę chylę nisko głowę, by oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wspomnieć o ofiarach wojny" - napisała Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska na łamach "Wyborczej" wypowiedziała się we wtorek o specustawie o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

"Wiele gdańszczanek i gdańszczan, jak i mnie samą, nie wzburzyło to, że na Westerplatte ma powstać muzeum, a obchody rocznicy wybuchu wojny będzie organizować wojsko. To dobrze, że państwo swoim autorytetem chce oddać hołd bohaterom. Trudna do zaakceptowania jest metoda, jaką przeprowadzono tę operację" - napisała Dulkiewicz.