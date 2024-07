Drzewo spadło na Pendolino. Poważne utrudnienia

Od godz. 16.35 do odwołania wszystkie pociągi linii S3 w obu kierunkach będą kursowały przez kolejową linię obwodową i stację Warszawa Gdańska. Z kolei linie S1, S2 i S3 mogą być opóźnione do ok. 45 minut. Dwa pociągi SKM linii S2 zostały odwołane.