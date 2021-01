Drugi impeachment Donalda Trumpa. Wyznaczono datę procesu

- Nie popełnimy żadnego błędu: rozprawa będzie prowadzona w Senacie USA, następnie odbędzie się głosowanie, czy należy skazać podejrzanego. To będzie pełny i uczciwy proces - zapowiadał Chuck Schumer. Z kolei republikanie do ostatniej chwili próbowali opóźnić cały proces o 2 tygodnie, aby prawnicy byłego prezydenta mogli się przygotować do rozprawy.

Aleksander Kwaśniewski o Donaldzie Trumpie: politycznie będzie mu trudno

Będzie to już drugi impeachment Donalda Trumpa. W pierwszym procesie oskarżano go o nadużycie władzy oraz utrudnianie pracy kongresu. Było to pokłosie rozmowy telefonicznej prezydenta USA z prezydentem Ukrainy. Trump naciskał na to, aby Wołodymyr Zełenski "wyświadczył mu pewną przysługę". Chodziło o wznowienie śledztwa ws. rzekomych malwersacji finansowych Huntera Bidena (syn Joe Bidena) na Ukrainie, gdy ten zatrudniony był w jednej ze spółek handlowych.