Drogie szkolenie członka zarządu PZU. Pół miliona złotych za dwa miesiące

473 tysiące złotych - tyle PZU zapłaciło za szkolenie w ramach programu Harvard Business School członka zarządu Tomasza Kulika pod koniec 2019 roku. Spółka zapewnia, że to nic nadzwyczajnego. - Podobne szkolenia odbywali również członkowie zarządów poprzednich kadencji (zarówno z PZU SA, jak i ze spółek zależnych) - argumentują przedstawiciele spółki.

Tomasz Kulik pojawił się w zarządzie PZU w październiku 2016 roku. Decyzją Rady Nadzorczej zastąpił Beatę Kozłowską-Chyłę. Równocześnie powierzono mu pełnienie funkcji dyrektora finansowego w grupie kapitałowej PZU.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego za 2019 rok, Kulik zarobił w ubiegłym roku 1 mln 482 tys. zł, a dodatkowo otrzymał 649 tys. zł tytułem tzw. świadczeń niepieniężnych (przyznanych przez PZU i podmioty zależne PZU). W kwocie tych drugich świadczeń zawarty jest wydatek - 473 tys. zł. Tyle dokładnie kosztowało jego szkolenie w Harvard Business School. Program realizowany był we wrześniu i w październiku 2019, opłacono go z budżetu szkoleń spółki. Decyzję o wysłaniu do Harvardu Kulika podjęła Rada Nadzorcza spółki.

Pytane przez nas o uzasadnienie tak kosztownego szkolenia PZU odpowiada, że od lat "dokłada wszelkiej staranności, aby kadra zarządcza posiadała najlepszą wiedzę i praktyczne doświadczenie w przedmiocie świadczonych usług, w tym zarządzania strategicznego".

- "Advanced Management Program" realizowany przez pana Tomasza Kulika skupia się na przedstawieniu wszystkich aspektów związanych z zarządzaniem skomplikowanymi strukturami biznesowymi na tle zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, gospodarczych i społecznych. W sposób zindywidualizowany przedstawia zagadnienia i wyzwania międzynarodowego zarządzania i globalnego przywództwa, strategie innowacji, strategiczne decyzje i ich dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości - informuje WP biuro prasowe PZU.

Szkolenie kosztowało 473 tysiące złotych. Na pytanie, co zawierało się w tej kwocie, przedstawiciele spółki odsyłają do specyfikacji na stronach Harvard Business School. Jak sprawdziliśmy, jesienią 2019 roku dwumiesięczny kurs kosztował 82 tysiące dolarów (ok. 320 tysięcy złotych). Obecnie to wydatek 84 tys. dolarów.

Na co wydano pozostałe ok. 150 tysięcy złotych? Tego nie wiadomo. Spółka, mimo wysłania pytań kilka dni temu, nabrała wody w usta. Wiadomo, że w ramach kursu, uczelnia zapewnia zakwaterowanie, podręczniki i posiłki. Harvard leży nieopodal Bostonu w USA. To najstarszy i jeden z najlepszych uniwersytetów w Ameryce Północnej.

PZU w odpowiedziach zapewnia nas, że Tomasz Kulik podczas szkolenia był aktywny również w codziennej pracy. - Podczas realizowania programu świadczył pracę w trybie pracy zdalnej – zgodnie z zapisami kontraktu managerskiego. Wszystkie działania zarządcze prowadzone były w sposób ciągły, a decyzje biznesowe podejmowane były na bieżąco. Podobne szkolenia odbywali również członkowie zarządów poprzednich kadencji (zarówno z PZU SA, jak i ze spółek zależnych) - informuje nas biuro prasowe.

Jak czytamy na stronach spółki, Tomasz Kulik przed laty był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA.

A to nie pierwsze tak kosztowne szkolenie członka zarządu państwowej spółki. Jak ujawnił w 2018 roku "Fakt", były poseł PiS, a obecnie członek zarządu PKO BP, Maks Kraczkowski wyjechał za państwowe pieniądze na kurs do USA.

Szkolenie, które zafundował Kraczkowskiemu bank, nosiło nazwę "Transforming Proven Leaders into Global Executives” i dotyczyło przekształcenia "sprawdzonych liderów” w "globalnych wykonawców”. Kurs w dniach 2 kwietnia – 17 maja 2019 r. organizował również Harvard Business School. Kosztował 272 tysiące złotych.