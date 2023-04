Drastyczna zmiana pogody. Uwaga na burze i grad

Meteorolog dodał, że maksymalna temperatura w ciągu dnia od 12 do 16 stopni Celsjusza. - Nad morzem spodziewamy się od 9 do 12, natomiast w kotlinach podgórskich od 7 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich, jedynie czasie burz może być porywisty - kontynuował.