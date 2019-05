Dramatyczny apel wydawcy: za niedługi czas nie będziemy w stanie wydawać "Naszego Dziennika”

Sąd odrzucił postępowania układowe Ruchu z jego wierzycielami. To może oznaczać, że firma ta upadnie. To oznacza kłopoty dla wydawców prasy, którzy korzystali z usług tego kolportera. Wydawca "Naszego Dziennika" już bije na alarm.

- Oczywiście Ruch nie jest jedyną firmą kolporterską, bo jest jeszcze duża firma Kolporter, a także inne firmy, ale już dużo mniejsze - przekonywał w rozmowie z Radiem Maryja Marcin Nowina-Konopka, prezes spółki SPES, wydawcy "Naszego Dziennika". - Natomiast ubytek sieci, którą do tej pory dysponował Ruch, spowoduje gwałtowne obniżenie dostępności prasy w Polsce, szczególnie dla mieszkańców spoza największych miast. Generalnie taka jest zasada i o to powinno być staranie państwa, by prasa była dostępna wszędzie tam, gdzie mieszkają ludzie. Prasa jest jedną z podstaw wolności obywatelskiej - dodał.

Gość Radia Maryja apelował tez do czytelników, by pomogli w kolportażu "Naszego Dziennika". - W sytuacji, kiedy kolportaż organizowany przez biznes kuleje, żeby czytelnicy zmobilizowali się tam, gdzie to możliwe. Chodzi o to, by organizowali własny kolportaż. Jeżeli mam znajomego sąsiada, który jest sympatykiem "Naszego Dziennika”, ale nie czyta go codziennie, bo np. nie może pozwolić sobie na codzienne wyjście do kiosku, który jest 2 km dalej, a ja akurat tam chodzę, to żeby pozbierać takie "zamówienia", pomóc zaopatrzyć się innym - tłumaczył Marcin Nowina-Konopka.