Dramatyczne sceny na wycieczce rowerowej. Kobieta zgięta w pół, krwawiła

Bardzo niebezpieczne sytuacja

- Kobieta miała zakrwawione ubranie - od krótkich spodenek aż do stóp. Kolor krwi oraz obfitość krwawienia nie pozostawiała wątpliwości – doszło do niezwykle niebezpiecznego naruszenia tętnicy udowej. Natychmiast wezwaliśmy pogotowie i przystąpiliśmy do akcji ratunkowej - mówi Agnieszka Ojrzyńska.