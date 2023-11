Dramatyczna sytuacja we Włoszech. "Nie wychodźcie na ulice"

Dwie ofiary śmiertelne, lokalne powodzie na północy kraju, poważne szkody - to rezultat ulewnych opadów deszczu i porywistego wiatru na północy Włoch, jakie przyniósł sztorm Ciaran. - Nie wychodźcie na ulice, nie wsiadajcie do samochodu; kto może, niech wejdzie na wyższe piętra domów - zaapelował do mieszkańców gubernator Toskanii.