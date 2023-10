Dramat w Katowicach. Odkryto zwłoki mężczyzny

Z informacji śląskiej policji wynika, że ciało mężczyzny odkryto w niedzielę (8 października) w godzinach porannych. Znajdowało się w Rawie na wysokości ul. Szkolnej - przekazał "Dziennik Zachodni". Tragicznie zmarły 56-latek to mieszkaniec powiatu gliwickiego. Obecnie trwa postępowanie, które ma wyjaśnić, co doprowadziło do jego śmierci.