Dramat rodziny Pauliny D. Gruzin może nie odpowiedzieć za zbrodnię

Rodzina brutalnie zamordowanej Pauliny jest rozczarowana działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury w sprawie śmierci dziewczyny. - Jestem rozżalony i wstydzę się. Wystawiliśmy nasz kraj na śmieszność – mówi Wirtualnej Polsce Łukasz Dynkowski, brat Polki.

Oznacza to, że jeśli postanowienie się uprawomocni, to Mamuka K. może nie odpowiedzieć za czyn, który zarzuca mu polska prokuratura. - Jestem rozżalony i wstydzę się, że mimo wcześniejszych zapowiedzi ministerstwa, odpowiedzi na nasze pisma od prokuratury zapewniających, że zarówno nasza, jak i ukraińska strona z uwagi na ciężar zarzutów traktują sprawę priorytetowo, nic nie udało się zrobić – mówi Łukasz Dynkowski.

I dodaje: - Mimo iż w moim przekonaniu już wystawiliśmy nasz kraj na śmieszność, to jednak w dalszym ciągu wierzę, że nasze władze uczynią teraz wszystko, by ściągnąć tu podejrzanego i postawić go przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W razie ewentualnego niepowodzenia będzie to jasnym sygnałem dla ludzi takiego pokroju, że mogą czuć się w Polsce bezkarni.