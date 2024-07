Dramat na Śląsku. Dziecko znalezione w rowie

Jak czytamy w "Fakcie", 10-letni chłopiec miał poruszać się hulajnogą. Aspirant Michał Tomanek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach powiedział, że trwa ustalanie, czy chłopiec mógł się sam przewrócić i doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też do zdarzenia przyczyniły się inne osoby i było to np. potrącenie.