Dramat na Śląsku. Dzieci stały na balkonie

Czad dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, z krwią rozprowadzany jest po całym organizmie i blokuje dopływ tlenu do narządów, co prowadzi do ich uszkodzenia. Pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla to zawroty głowy, senność i ogólne zmęczenie. Z czasem mogą dojść do tego duszności, nudności, wymioty i bóle głowy. Osoba odurzona czadem szybko traci przytomność.