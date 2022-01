Drakońska kara dla PZPN? W sprawie interweniował poseł PiS

Kilka miesięcy temu poseł PiS Bartosz Kownacki zwrócił się do UOKiK o wyjaśnienia w tej sprawie. Polityk podkreślał w piśmie do urzędu, że "dodatkowe, wysokie obciążenia dla legalnych operatorów powodują, że stają się oni niekonkurencyjni w stosunku do operatorów nielegalnych. To z kolei prowadzi do rozkwitu szarej strefy i mniejszych wpływów z podatku do Skarbu Państwa". Obecnie szara strefa na rynku bukmacherskim może stanowić nawet 60 proc. rynku.