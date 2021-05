Dotkliwie pobili i zakopali żywcem biznesmena. Usłyszeli wyrok

- Było to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Pokrzywdzony nie zmarł w wyniku ciosów zadawanych przez oskarżonych, ale w wyniku uduszenia przez wrzucenie go żywcem do dołu, przysypanie wapnem i ziemią - powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Dorota Rostankowska.